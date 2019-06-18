 Украина увеличила запасы в хранилищах на 44%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, этот объем превышает показатель запасов 16 июня 2018 года на 20,9%, 16 июня 2017 года – на 16,5%.

Хранилища страны 1-16 июня пополнились на 1,19 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 74,6 млн куб. м против 52,6 млн куб. м/сутки за аналогичный период 2018 года и 62,9 млн куб. м/сутки – в мае 2019 года.

ПХГ Украины, в частности, 16 июня этого года пополнились на 79,13 млн куб. м при импорте 58,4 млн куб. м и внутренней добыче 56,4 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.