[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.47
 Финансы, Макроэкономика
  127  0
Все про:банки (3298) отмывание денег (148)

 Swedbank отстранил руководство эстонского подразделения из-за расследования отмывания денег

Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении банка, они также будут исключены из совета директоров эстонского филиала.

Временно исполняющим обязанности председателя совета директоров подразделения и CEO станет главный специалист по рискам Олави Лепп, а врио финдиректора станет главный казначей Анна Коутс.

"Как сообщалось ранее, Swedbank начал углубленную внутреннюю проверку с привлечением сторонних ресурсов для расследования соответствия требованиям по противодействию отмыванию средств, и Swedbank продолжит принимать меры по результатам проверки", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение Swedbank в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы. Позднее SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета Swedbank: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

По информации SVT, банк также предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье". Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт - руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

Скандал из-за подозрительных операций привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132787
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыSwedbank отстранил руководство эстонского подразделения из-за расследования отмывания денег
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Бухарев Владислав ВР Германия Донбасс Зеленский Зеркаль Макрон Россия Франция
 
 
 
 
 
 вверх