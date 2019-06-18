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 Количество торговых барьеров в мире выросло до рекордного уровня, – Еврокомиссия

Общее число ограничительных торговых мер, принятых третьими странами в отношении товаров и услуг из Европейского союза, за 2018 год выросло на 45, до рекордной отметки в 425 торговых барьеров, говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам члена Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем, основной рост торговых барьеров пришелся на Китай, а также на США, Индию и Аргентину. Ограничительные меры затронули европейский экспорт на миллиарды долларов. Еврокомиссар назвала такие меры неоправданными и неприемлемыми.

В настоящий момент в Китае действуют 37 мер, ограничивающих экспорт из стран ЕС, в РФ - 34 таких барьера. Индийские власти ввели 25 протекционистских мер, правительство Индонезии - также 25, США - 23.

Вместе с тем Еврокомиссия отчиталась об устранении 35 торговых барьеров за прошлый год, включая ограничения на импорт европейской говядины в Китай, российские пошлины на европейские грузовики, дополнительные сборы за ввоз электроники в Индию и ограничения на поставки текстильной продукции в Египет.

К наиболее популярным торговым барьерам относятся пошлины, ограничения по объему ввозимой продукции, меры санитарного и фитосанитарного контроля, лицензирование импорта или прямые запреты на поставку той или иной продукции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132778
 
 
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