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 Цены на нефть опустились ниже $61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного неопределенностью относительно даты следующего заседания ОПЕК.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подешевели на $0,05 (0,08%) - до $60,89 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $1,07 (1,73%) и составляла на закрытие $60,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $0,05 (0,1%) - до $51,88 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,58 (1,1%), до $51,93 за баррель.

В понедельник министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, на котором будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи.

"В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передает агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля. Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трех лет.

При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

"Нефтяной рынок испытывает давление из-за неспособности ОПЕК четко заявить о продлении ограничений на добычу", - говорит старший рыночный стратег Oanda Эд Мойя.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132774
 
 
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