 С 1 июля вырастет административный сбор за изготовление паспортов, – КГГА

Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай во время расширенного заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам Шамрай, это стало причиной увеличения количества посетителей ЦПАУ более чем 23% по сравнению с апрелем текущего года.

"Именно это привело к увеличению количества посетителей более чем на 23% процента по сравнению с апрелем текущего года. Кроме того, есть увеличение сезонного спроса на паспортные услуги, в связи с чем существует тенденция к образованию очередей", - подчеркнула Шамрай.

Она отметила, что районным центрам предоставления административных услуг чрезвычайно важно организовать надлежащую работу в этом направлении, ведь это не только качественный сервис для граждан, но и наполнение городского бюджета.

По словам Шамрай, продолжается внедрение услуг МВД.

"В мае предоставление услуг по регистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя внедрены в Дарницком, Святошинском и Соломенском районных центрах предоставления административных услуг. Уже предоставлено более 400 услуг. В ближайшее время эти услуги будут предоставлять Голосеевский и Деснянский ЦПАУ", - отметила Шамрай.

Она отдельно отметила, что Центр предоставления административных услуг приобрел принтер для печати шрифтом Брайля.

"В течение двух месяцев мы обеспечим печатной продукцией районные центры предоставления административных услуг. В случае необходимости готовы предоставить возможность нашим коллегам, в частности, органам социальной защиты населения воспользоваться этой техникой", - отметила Шамрай.

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