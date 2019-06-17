[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.22 29.43
 Социальная политика
  87  0
Все про:зарплата (573) Гройсман (1640) минимальная зарплата (84)

 Минимальную зарплату в Украине можно увеличить минимум вдвое, – Гройсман

Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и приобрести то, что нужно. Мне удалось сделать из $50 минимальной зарплаты $150. В ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в $300. Я знаю, как это нужно сделать дальше", - сказал Гройсман. 

Он отметил, что печатный станок - это не сценарий работы правительства.

"Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика - за счет детенизации и инвестиций", - добавил Гройсман.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132658
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политикаМинимальную зарплату в Украине можно увеличить минимум вдвое, – Гройсман
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Гройсман ГСЧС Донбасс Киев наемники РФ обстрел Россия США
 
 
 
 
 
 вверх