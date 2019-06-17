 Минимальную зарплату в Украине можно увеличить минимум вдвое, – Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и приобрести то, что нужно. Мне удалось сделать из $50 минимальной зарплаты $150. В ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в $300. Я знаю, как это нужно сделать дальше", - сказал Гройсман.

Он отметил, что печатный станок - это не сценарий работы правительства.

"Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика - за счет детенизации и инвестиций", - добавил Гройсман.

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