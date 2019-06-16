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 США за последний год участили кибератаки против энергосистемы России, NYT

США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Отмечается, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные.

Источники газеты отметили, что с 2012 года США пытаются установить программы по сбору данных с энергосетей РФ, но сейчас стратегия сместилась в стороны размещения вредоносного программного обеспечения изнутри российской системы "с агрессивностью, корой раньше было". Источники добавили, что подобные действия должны стать предупреждением, а в случае серьезного конфликта - служить фундаментом для проведения кибератак. Газета добавила, что сторонники жесткого подхода к России заявляли, "давно было пора предпринять" подобные действия.

"Критический вопрос, который невозможно узнать без доступа к секретным деталям операции, заключается в том, насколько глубоко США внедрились в российскую систему. Только тогда станет ясно, удастся ли погрузить Россию в темноту или ограничить работу ее вооруженных сил. Это вопрос, на который нельзя ответить, пока не будет активирован код", - отмечается в газете.

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ить об этом".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132631
 
 
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Вам ещё надо работать над собой. А вот как работают ...зеленожопые. Виртуозно? Только не говорите что масло случайно вытекло из транса.
Через невідомі причини Аргентина та Уругвай залишились повністю без електрики, Парагвай та Бразилія частково. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Збій призвів до зупинки поїздів, проблем на дорогах та проблем з підготовкою до місцевих виборів у Аргентині.
Наразі електрика відновлена в частині Буенос-Айреса та у прибрежних районах Аргентини.
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БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаСША за последний год участили кибератаки против энергосистемы России, NYT
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