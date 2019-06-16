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 Самолет с самым большим в мире размахом крыла выставят на продажу. ФОТО

Самолет Stratolaunch с двумя фюзеляжами и самым большим размахом крыла в мире намерены продать за $400 млн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Холдинговая компания Vulcan, принадлежавшая покойному миллиардеру и инициатору проекта Stratolaunch Полу Аллену, теперь стремится продать Stratolaunch, проинформировали источники, осведомленные в данном вопросе.

Самолет с самым большим в мире размахом крыла выставят на продажу 01

Цена в $400 млн включает не только владение самим самолетом, но и права интеллектуальной собственности на него и соответствующую инфраструктуру.

Самолет планировали использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Изучалось несколько вариантов того, какие именно ракеты должен был выводить на орбиту Stratolaunch - первым партнером была SpaceX Илона Маска, затем выбор пал на Northrop Grumman Orbital и ракету-носитель Pegasus XL. Проект Stratolaunch по созданию собственного флота ракет был свернут в январе текущего года.

Самолет с самым большим в мире размахом крыла выставят на продажу 02

Как информирует Reuters, в текущем году проект Stratolaunch неуклонно сокращается - большая часть работников уже уволена. И, несмотря на планы по запуску ракеты Northrop в 2020 году, в целом компания находится в процессе сворачивания операций.

По словам одного из источников, одним из факторов, сдерживающих в данный момент продажу Stratolaunch, является внутреннее разногласие между гендиректором компании Джином Флойдом и сестрой Аллена Джоди, которая является главой Vulcan, а также распорядителем его активов. Флойд заявляет, что Vulcan поддерживает программу Stratolaunch, особенно за счет сохранения интеллектуальной собственности компании, а Джоди Аллен хотел бы продать компанию напрямую.

Одним из главных потенциальных покупателей СМИ называют Ричарда Брэнсона, но, по имеющейся информации, тот не готов заплатить запрашиваемую за самолет цену.

Самолет с самым большим в мире размахом крыла выставят на продажу 03

Два месяца назад Stratolaunch совершил своей первый и пока единственный полет, стартовав с аэродрома аэрокосмического испытательного центра в пустыне Мохаве. Самолет находился в воздухе более двух часов, полет был выполнен успешно.

Необычное ВС оснащено шестью двигателями от самолета Boeing 747. Размах крыльев Stratolaunch составляет 117 метров (это самый большой размах крыла самолета в истории мировой авиации), длина - 73 м, масса - 230 тонн. По расчетам, он сможет поднять в воздух до 250 тонн груза.

Украинский Ан-225 "Мрия" с размахом крыла 88 м, длиной 84 м и массой 250 тонн имеет максимальную взлетную массу 640 тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132626
 
 
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