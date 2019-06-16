 Самолет с самым большим в мире размахом крыла выставят на продажу

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Холдинговая компания Vulcan, принадлежавшая покойному миллиардеру и инициатору проекта Stratolaunch Полу Аллену, теперь стремится продать Stratolaunch, проинформировали источники, осведомленные в данном вопросе.

Цена в $400 млн включает не только владение самим самолетом, но и права интеллектуальной собственности на него и соответствующую инфраструктуру.

Самолет планировали использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Изучалось несколько вариантов того, какие именно ракеты должен был выводить на орбиту Stratolaunch - первым партнером была SpaceX Илона Маска, затем выбор пал на Northrop Grumman Orbital и ракету-носитель Pegasus XL. Проект Stratolaunch по созданию собственного флота ракет был свернут в январе текущего года.

Как информирует Reuters, в текущем году проект Stratolaunch неуклонно сокращается - большая часть работников уже уволена. И, несмотря на планы по запуску ракеты Northrop в 2020 году, в целом компания находится в процессе сворачивания операций.

По словам одного из источников, одним из факторов, сдерживающих в данный момент продажу Stratolaunch, является внутреннее разногласие между гендиректором компании Джином Флойдом и сестрой Аллена Джоди, которая является главой Vulcan, а также распорядителем его активов. Флойд заявляет, что Vulcan поддерживает программу Stratolaunch, особенно за счет сохранения интеллектуальной собственности компании, а Джоди Аллен хотел бы продать компанию напрямую.

Одним из главных потенциальных покупателей СМИ называют Ричарда Брэнсона, но, по имеющейся информации, тот не готов заплатить запрашиваемую за самолет цену.

Два месяца назад Stratolaunch совершил своей первый и пока единственный полет, стартовав с аэродрома аэрокосмического испытательного центра в пустыне Мохаве. Самолет находился в воздухе более двух часов, полет был выполнен успешно.

Необычное ВС оснащено шестью двигателями от самолета Boeing 747. Размах крыльев Stratolaunch составляет 117 метров (это самый большой размах крыла самолета в истории мировой авиации), длина - 73 м, масса - 230 тонн. По расчетам, он сможет поднять в воздух до 250 тонн груза.

Украинский Ан-225 "Мрия" с размахом крыла 88 м, длиной 84 м и массой 250 тонн имеет максимальную взлетную массу 640 тонн.

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