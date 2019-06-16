 Кубив призвал Черноморский банк торговли и развития расширить финансирование проектов в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам 21 Ежегодного заседания Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития, которое состоялось в Стамбуле, передает БизнесЦензор.

Заседание было посвящено общим вопросам развития Черноморского региона, в частности, вопросу содействия регионального развития стран-участниц.

"Важно, что Совет директоров расширяет деятельность банка и за 2018 год одобрил 28 новых проектов на сумму 569,7 млн евро. В то же время важно, чтобы активный портфель проектов в Украине соответствовал уровню нашего вклада в акционерный капитал Банка, то есть 13,5%, а не 6% как мы наблюдаем сейчас. Призываю руководство Банка расширить присутствие ЧБТР в Украине и увеличить финансирование украинских проектов развития", - подчеркнул Кубив в своем выступлении.

Он также отметил, что Украина приветствует расширение сотрудничества ЧБТР с международными партнерами и подписание Соглашения о сотрудничестве с Фондом международного развития ОПЕК (OFID) в 2018 году.

"Результатом должно стать, в частности, софинансирование проектов частного сектора и торговых операций. В итоге это будет способствовать экономическому и социальному развитию стран Черноморского региона. Увеличение объема операций в реальном секторе экономики, в частности, энергетике, перерабатывающей промышленности, поддержка малого и среднего предпринимательства. Это будет создавать новые рабочие места и наибольшую добавленную стоимость", - подчеркнул Кубив.

Он также добавил, что при оценках перспективных проектов должны прежде всего оцениваться экономические критерии при принятии решений Банка.

"ЧБТР по природе своей деятельности является банком развития, поэтому должен способствовать и финансировать региональные проекты публичного и частного сектора стран-членов, в том числе и Украины. В частности, развитие цифровой экономики и цифровой инфраструктуры в регионе Черного моря, потому что это инвестиции в общую безопасность, новое измерение торговли, лучшие социальные и государственные услуги, образование, затем - лучшее будущее и лучшее качество жизни человека", - подчеркнул Кубив.

Он также предложил провести очередные 22 Ежегодное собрание Черноморского банка торговли и развития в 2020 году в Украине.

Черноморский банк торговли и развития - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества, созданная для развития торгово-экономического сотрудничества, поддержки мира, стабильности и процветания в Черноморском бассейне, которая призвана способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона .

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