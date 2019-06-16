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 Fiat Chrysler договорился о сотрудничестве с Engie и Enel X в сфере электротранспорта

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) договорился о сотрудничестве с энергетическими компаниями Engie и Enel X в сфере поставок покупателям электромобилей оборудования для их зарядки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз FCA, передает БизнесЦензор.

В соответствии с договоренностями дилеры FCA будут продавать выпускаемые Engie и Enel домашние зарядные станции клиентам по всей Европу. Энергетические компании будут также сотрудничать c автопроизводителем в обеспечении доступа его клиентов к общественным станциям подзарядки.

"Эти партнерства основываются на стратегии электромобильности, о которой мы объявили в прошлом году в рамках нашего пятилетнего бизнес-плана", - заявил глава FCA Майк Мэнли.

Главная цель этих партнерств, по информации FCA, заключается в содействии продажам гибридных и полностью электрических моделей, которые планируется выпустить в ближайшие годы.

Enel X будет сотрудничать с Fiat Chrysler в Италии, Испании и Португалии, а Engie - на 14 других европейских авторынках, включая Великобританию, Францию и Германию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132595
 
 
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