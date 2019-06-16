 В сфере возобновляемой энергетикк работает 11 миллионов человек, – IRENA

Об этом сообщают Электровести, передает БизнесЦензор.

Без учета такого "старого сектора", как гидроэнергетика, количество занятых в области ВИЭ в мире составило 8,9 млн.

Фотоэлектрическая солнечная энергетика третий год подряд становится крупнейшим работодателем среди всех ВИЭ – 3,6 млн человек, 61% этих рабочих мест сосредоточено в Китае.

Биоэнергетика, включающая жидкое биотопливо, твердую биомассу и биогаз исторически являлась крупнейшим сектором, и сейчас занимает второе место по количеству работников.

Ветроэнергетика обеспечивает работой 1,2 млн человек. Главным образом это материковая ветроэнергетика, но офшорный сегмент набирает обороты. На Китай приходится 44% мировой занятости в сфере ветроэнергетики, за ним следуют Германия и США.

Гидроэнергетика имеет наибольшую установленную мощность среди всех возобновляемых источников энергии, но в настоящее время развивается медленно. В этом секторе работают 2,1 млн человек, три четверти из которых заняты эксплуатацией и техническим обслуживанием.

Ранее аналитики Международного агентства по ВИЭ (IRENA) опубликовали отчет о влиянии возобновляемой энергетики на геополитику. В отчете говорится, что по мере развития возобновляемой энергетики и падения спроса на ископаемое топливо страны поделятся на победителей и проигравших. Одни окажутся на позиции лидеров, других ожидают годы экономических потрясений и нестабильности. В первую очередь кризис затронет страны, богатые нефтью и газом.

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