 Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на MarketWatch, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, сервис Uber Eats уже тестирует доставку еды дронами из ресторанов McDonald's в Сан-Диего и планирует позднее в этом году привлечь к сотрудничеству другие точки питания.

Новый сервис работает следующим образом: сотрудники ресторана загружают готовые блюда в дрон, контролируемый новой системой управления воздушным транспортом, который затем отправляется в пункт назначения, где находит автомобиль с водителем Uber Eats - и уже водитель передает заказ в руки клиенту.

В прошлом году Uber и Сан-Диего получили разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) начать тестирование доставки еды по воздуху.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с FAA, чтобы гарантировать, что мы соблюдаем все требования и уделяем первостепенное внимание безопасности", - заявил Люк Фишер, отвечающий за управление полетами в Uber Elevate, подразделении воздушного транспорта Uber.

Проводимые тесты, как ожидается, помогут Uber в будущем создании сервиса воздушного райдшеринга.

Uber также объявила о заключении соглашения с Volvo Cars, в рамках которого система автономного вождения, разработанная Uber, будет устанавливаться в автомобили Volvo XC90 SUV на этапе сборки.

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