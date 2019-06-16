[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.22 29.43
 Корпоративные отношения
  249  1
Все про:еда (30) uber (189) доставка (94)

 Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

Uber Technologies начала тестировать опцию доставки еды из ресторанов с помощью дронов, рассчитывая, что это позволит ей сократить сроки доставки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на MarketWatch, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, сервис Uber Eats уже тестирует доставку еды дронами из ресторанов McDonald's в Сан-Диего и планирует позднее в этом году привлечь к сотрудничеству другие точки питания.

Новый сервис работает следующим образом: сотрудники ресторана загружают готовые блюда в дрон, контролируемый новой системой управления воздушным транспортом, который затем отправляется в пункт назначения, где находит автомобиль с водителем Uber Eats - и уже водитель передает заказ в руки клиенту.

В прошлом году Uber и Сан-Диего получили разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) начать тестирование доставки еды по воздуху.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с FAA, чтобы гарантировать, что мы соблюдаем все требования и уделяем первостепенное внимание безопасности", - заявил Люк Фишер, отвечающий за управление полетами в Uber Elevate, подразделении воздушного транспорта Uber.

Проводимые тесты, как ожидается, помогут Uber в будущем создании сервиса воздушного райдшеринга.

Uber также объявила о заключении соглашения с Volvo Cars, в рамках которого система автономного вождения, разработанная Uber, будет устанавливаться в автомобили Volvo XC90 SUV на этапе сборки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132593
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а в ********* прошло награждение метателям коровьих лепёшек!... Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов - Цензор.НЕТ 1334
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияUber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Киев Мариуполь обстрел победа праздник сборная по футболу
 
 
 
 
 
 вверх