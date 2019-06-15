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 Власти Танзании ввели налог на парики и наращивание волос

В Танзании власти ввели налог налог на парики и наращивание волос.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

В момент, когда министр финансов Филипп Мпанго объявлял об этом решении в зале парламента, многие депутаты аплодировали и стучали руками по своим столах.

Сторонники введения такого налога говорят, что он заставит женщин сохранять свои натуральные волосы.

Жители Танзании склонны придерживаться традиционных ценностей - в частности, и в том, что касается внешнего вида. Но общество постепенно меняется, и большое количество женщин начали носить парики и наращивать волосы.

Во время своего выступления в парламенте министр финансов сообщил, что импортные парики и услуги по наращиванию волос облагаться 25-процентным налогом. Налог париков, которые производятся в самой Танзании, несколько ниже - 10%.

Цель решений власти - сделать приобретение париков и пользования услугой наращивания волос дороже, а значит, менее популярными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132536
 
 
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