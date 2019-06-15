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 Великобритания обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) "почти наверняка" атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Ни какое другое государство или негосударственная организация не может быть ответственной за этот инцидент, считают в Лондоне.

"Я осуждаю вчерашние нападения на два судна в Оманском заливе. Наше собственное расследование приводит нас к выводу, что ответственность за нападения почти наверняка лежит на Иране", — сообщил министр иностранных дел Джереми Хант.

По его словам, таким образом, Тегеран нарушил международные нормы в области гражданского судоходства. Министр призвал Иран немедленно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности. При этом Великобритания готова в координации с международными партнерами искать дипломатические решения для снижения напряженности.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, танкеры подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе было 11 россиян. Другие были подняты на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge.

США обвинили в нападении на танкеры Иран и отправили в район залива эсминец USS Mason.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132533
 
 
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