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Все про:КГГА (444) Киев (1977)

 Вдоль Русановской набережной в Киеве построят зону отдыха

Вдоль Русановской протоки в Днепровском районе Киева построят берегоукрепляющие сооружения и зону отдыха, что позволит улучшить рекреационную зону окружающей среды и обеспечит устойчивость берега Русановской протоки.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие работы планируется осуществить до 31 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, заказчиком работ определили КП "Плесо", которому поручили получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и генеральную подрядную строительную организации для выполнения работ. Также коммунальное предприятие должно обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, проведения оценки воздействия на окружающую среду.

При заключении договора подряда на работы КП "Плесо" должно обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполнения работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 10 лет.

Отмечается, что финансирование работ в 2019 году будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Программой экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132532
 
 
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Как и в истории с мостом, некоторые будут бить себя в грудь что конечно красиво прикольно. А как на счет тех, кто попадает в больницу-бомжатник без оборудования, лекарств, высококлассных специалистов и оплатой в руки? Деньги надо использовать рационально. Без новой набережной (небось сотни миллионов на распил) можно обойтись. А без больницы, лифта, приведенных в порядок подвалов, крыш и подъездов нельзя.
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Всё, песец. А такие пляжики-кустики там были...
Нахерачат бетона, заборов, колёс обозрения и за вход бабки драть будут....
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БизнесЦензорНовостиИнвестицииВдоль Русановской набережной в Киеве построят зону отдыха
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