 Собственник авиакомпании SkyUp заявил о спланированной атаке на бизнес

Как передает БизнесЦензор, об этом совладелец авиакомпании Александр Альба заявил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня наша компания чувствует беспрецедентное давление: грязные информационные атаки (например, фейковый сайт с отзывами, атаки ботов или лживые видеообращение от журналиста одного из главных каналов), шесть (!) одновременных проверок в группе компаний, безосновательны депутатские обращения и уже легендарное решение Барышевского суда, который пытается не только остановить работу авиакомпаний, но и внести коррективы в работу Национального банка Украины", – заявил Альба.

"По нашей информации, это – спланированная атака на бизнес… Несмотря на все, мы продолжаем честно и добросовестно выполнять свои обязательства. Все рейсы вылетают по графику", – добавил бизнесмен.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Барышевский районный суд принял решение приостановить действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян 12 июня заявил, что авиакомпания SkyUp продолжит полеты, а для обеспечения этого уже найдено необходимое решение.

В самой авиакомпании SkyUp указали, что истец, по заявлению которого было принято решение суда, никогда не был ее клиентом, а Барышевский районный суд не имел права принимать решения в деле.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил обратиться к органам судебной власти с целью выяснения обстоятельств принятия решения Барышевского районного суда.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!. Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года.

По данным госреестра, сейчас бенефициарами ООО "Авиакомпания "Скайап" указаны Александр и Юрий Альба.

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