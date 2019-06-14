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 Мощность электростанций на возобновляемой энергии в США впервые превысила угольную генерацию

Согласно отчету Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC), в апреле 2019 года электростанции на возобновляемых источниках энергии впервые превзошли по мощностям электростанции на базе угля. Это означает, что они теперь могут производить больше чистой энергии, которая становится дешевле.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В 2016 году уголь утратил статус короля энергетической отрасли США в значительной степени из-за так называемого бума сланцевого газа. В Штатах появилось много дешевого природного газа, который использовали в целях получения энергии.

В апреле текущего года общая генерирующая мощность электростанций на базе угля составила 257,48 ГВт. Суммарная установленная мощность возобновляемой электроэнергии, включая солнечный свет, водные потоки, ветер и геотермальную теплоту, достигла 257,53 ГВт.

Таким образом доля мощностей электростанций на базе возобновляемых источников энергии составила 21,56%, тогда как доля угольных электростанций снизилась с 23,04% до 21,55%. Разница незначительная, но важен сам факт, который позволяет предположить, что в ближайшие месяцы этот разрыв увеличится.

В отчете FERC также отмечается, что доля "зеленой" энергии в США ежегодно растет в среднем на 1%, поэтому к 2022 году на нее будет приходиться почти четверть всех имеющихся в Штатах установленных мощностей.

В то же время, по данным Управления по энергетической информации США, с момента своего пика в 2008 году потребление угля в США достигло самого низкого за последние 40 лет уровня.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132485
 
 
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