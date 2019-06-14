 Окружение бывшего зятя Черновецкого отсудило у властей Киева 63 миллиона

Об этом свидетельствует постановление Северного апелляционного хозсуда от 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд установил, что в 2007 году Киевсовет сначала передала в аренду "УкрЭнергоПолис" 5,36 га на пересечении ул. Старонаводницкой и бул. Дружбы Народов, а через несколько месяцев продал фирме часть этого участка площадью 3,72 га.

После прихода к власти президента Виктора Януковича "УкрЭнергоПолис" в 2011 году перепродал эти 3,72 га фирме ООО "Либерти Плаза".

Однако в 2012 году решение Киевсовета и договоры продажи и перепродажи были отменены через суд. Тогда дело за несколько месяцев рассмотрели суды всех трех инстанций.

Как заявил в суде "УкрЭнергоПолис", участок у него забрали, однако средства, уплаченные по договору купли-продажи, возвращены не были.

Суд указал, что получил подтверждение уплаты компанией 55,88 млн грн. Кроме указанной суммы, суд взыскал с Киевсовета также 3% годовых за просрочку оплаты этих средств за период с 2012 по 2018 годы в размере 7,18 млн грн.

"УкрЭнергоПолис" также просил взыскать с Киевсовета 78 млн грн – инфляционное увеличение суммы долга, но суд отказал.

В 2015-2017 годах компания уже пыталась взыскать с Киевсовета 163 млн грн убытков за разорванный договор продажи участка, но суды всех трех инстанций ей отказали. При этом суды отметили, что "УкрЭнергоПолис" не обращалось в Киевсовет с требованием возврата средств в размере 55,88 млн грн, уплаченных за участок.

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Напомним, в 2013 году Кабмин утвердил проект "Комплекс административных зданий Высшего хозяйственного и Высшего административного судов Украины на пересечении ул. Дружбы Народов и ул. Старонаводницкой в ​​Печерском районе г. Киева".

Подряд на строительство судейского офиса стоимостью 1,1 млрд грн в октябре 2013 года получила фирма "Т.М.М." Николая Толмачева, который строил "Мандарин-Плаза" на Бессарабке. Еще за 29 млн грн заказали услуги технического надзора и сопровождения этого строительства.

Летом 2018 года Верховный Суд заключил соглашение по разработке проекта консервации указанного строительства.

Учредителями ПАО "Страховая компания "УкрЭнергоПолис" являются ООО "КУА "Арвио Эссет Менеджмент" (89,8%) и ПАО "СК "Энергорезерв" (5,2%). По данным финансовой отчетности за 2018 года 100% КУА "Арвио Эссет Менеджмент" принадлежит Людмиле Яковлевой, бывшей акционерки ПАО "Асвио Банк" братьев Александра и Вячеслава Супруненко. Александр Супруненко сейчас является народным депутатом. Вячеслав Супруненко – бывший зять экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Бенефициарным владельцем ООО "Либерти Плаза" является Андрей Гнатюк, бывший акционер "Асвио Банк" Супруненко.

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