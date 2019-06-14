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 Huawei отложил запуск смартфона с гнущимся экраном

Китайская компания Huawei перенесла запуск смартфона с гибким экраном Mate X на сентябрь 2019 года для дополнительных тестов.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на это компанию натолкнул неудачный пример Samsung, чьи гнущиеся телефоны Galaxy Fold ломались после нескольких использований.

Huawei представила свой гнущийся смартфон Mate X в феврале. В отличие от Galaxy Fold смартфон Huawei складывается наружу, а не вовнутрь. Первоначально компания планировала выпустить смартфон в середине года, после чего в СМИ прошла информация о запуске в июне, однако разработчикам понадобилось больше времени для тестов. Стоимость Mate X должна составить $2,6 тыс., устройство будет поддерживать 5G.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132478
 
 
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