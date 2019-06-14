 Размещение облигаций Украины на 1 миллиард евро не отразится на курсе гривни, – банкиры

Так считают банкиры, опрошенные Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Отражение на курсе гривни в краткосрочном и долгосрочном периоде мы вряд ли ощутим. 1 млрд евро - это даже для украинской экономики не очень много. Это размещение скорее является неким сигналом для инвесторов, открытием альтернативного шлюза, хоть и не очень дешевым, зато без дополнительных условий", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его оценке, размещение еврооблигаций под 6,75% годовых можно считать успехом: "Начальная ставка в ходе road show была 7,12%, на фоне текущего спроса снизилась до 6,75%. Безусловный успех Минфина в сложившихся политических и экономических условиях".

Председатель правления "Айбокс Банка" Галина Хейло также считает, что размещение еврооблигаций является позитивным сигналом для инвесторов: "Ставка, безусловно, очень высокая, но позитивным является сам факт размещения, это позитивный сигнал для других инвесторов".

По оценке Хейло, выбор Минфином евро в качестве валюты нового выпуска еврооблигаций даст возможность Украине диверсифицировать портфель евробондов.

"Украина сохраняет курс на вступление в Европейский союз, поэтому возобновление после 15-летнего перерыва выпусков еврооблигаций в евро - вполне логичный шаг", - добавила Хейло.

Главный экономист "Альфа-Банка Украина" Алексей Блинов отметил, что поступления от последнего размещения еврооблигаций перекрывают более половины недостающих валютных ресурсов по рефинансированию государственного долга во втором полугодии 2019 года, что позволит стране пройти пиковый период платежей по внешним долгам в сентябре 2019 года ($1,9 млрд, включая $1,6 млрд платежей по прямому государственному долгу).

"Таким образом Украина сняла опасения по поводу погашения и обслуживания валютных долгов в 2019 году и обеспечила себя ресурсом до возобновления практических переговоров с Международным валютным фондом после формирования нового правительства", - сказал Блинов.

Относительно выбора валюты размещения еврооблигаций Блинов отметил, что курс Украины на углубление торгово-экономического сотрудничества с ЕС и углубление интегрированности со структурами ЕС дает основания ожидать сохранение, а также возможное увеличение финансовой поддержки и технической помощи со стороны ЕС.

"Соответственно, перспектива таких поступлений в будущем хеджирует валютный риск обязательств по паре доллар-евро", - добавил Блинов.

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