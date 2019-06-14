 Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированного Донбасса

Об этом сообщил начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. заявлений и документов, которые будут обрабатываться в течение трех месяцев. Из них 1,2 тыс. документов уже получили положительное решение", – сказал Агарков.

По словам российского чиновника, в Ростовской области подготовлены четыре пункта по приему документов на получение российского гражданства. При этом в двух из них сегодня, 14 июня, состоялось вручение первых российских паспортов.

Об этом также сообщают подконтрольные боевикам интернет-ресурсы.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 8 мая принял решение о непризнании паспортов, которые российские власти начинают выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей, и призвал международное сообщество также не признавать эти документы.

В конце апреля российские СМИ сообщили о начале работы центра выдачи российских паспортов жителям подконтрольных боевикам "ЛНР" районов Луганской области в Новошахтинске в Ростовской области РФ. При этом собирать документы на получение паспортов и заниматься их оформлением будут представители боевиков.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Позже российский президент заявил, что в Кремле рассматривают возможность распространить такой упрощенный порядок получения российских паспортов на всех граждан Украины.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и обязательств России в рамках Минских договоренностей.

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

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