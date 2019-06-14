 Нацбанк оспорил решение Барышевского суда о запрете работать Рожковой

Соответствующее ходатайство было подано в Барышевский районный суд Киевской области 14 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Указанное ходатайство обосновано грубым нарушением судом норм процессуального и материального права", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ заявляют, что Барышевский райсуд дожен рассмотреть указанное ходатайство не позднее 5 дней со дня его поступления в суд, а именно до 19 июня включительно (в соответствии с императивных предписаний ч. 2 ст. 158 ГПК Украины).

Нацбанк также подчеркивает, что до сих пор не получил решение Барышевского районного суда в установленном действующим процессуальным законодательством порядке.

В то же время из содержания резолютивной части постановления Барышевского районного суда Киевской области, которая ранее поступила письмом от физического лица, усматривается, что судом установлен запрет Екатерине Рожковой как физическому лицу-гражданину участвовать в работе и заседаниях правления НБУ, а также совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением полномочий первого заместителя председателя Нацбанка.

"Стоит заметить, что Екатерина Рожкова участвует в работе и заседаниях правления Национального банка, а также выполняет полномочия первого заместителя председателя Национального банка исключительно как должностное лицо Национального банка, а не физическое лицо-гражданин, что исключает даже теоретическую возможность выполнения установленных судом запретов", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Таким образом, Национальный банк считает, что никаких запретов должностному лицу Национального банка - первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой постановлением Барышевского суда не установлено.

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Как сообщалось, ранее в Национальный банк Украины поступило письмо от физического лица о том, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области принял решение о запрете замглавы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Кроме того, недавно в Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Рожковой выполнять полномочия заместителя председателя НБУ.

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