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 Корпоративные отношения
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Все про:Дыминский (12) Медведчук (55) телевидение (174) Козак (2)

 Соратник Медведчука купил телеканал ZIK Дыминского

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" и близкий соратник Виктора Медведчука Тарас Козак 14 июня стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Таким образом, Козак теперь является формальным владельцем уже трех новостных каналов: "112 Украина", NewsOne и ZIK, передает БизнесЦензор со ссылкой на 112.ua.

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными", – сказал Козак.

При этом новый собственник телеканал добавил, что генеральным продюссером ZIK станет Алексей Семенов, который ранее возглавлял телеканал "Прямой", который связывали с окружением Петра Порошенко. До этого Семенов работал на "112 Украина" и NewsOne.

Как сообщалось, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов.

В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн. 

В марте 2018 года из состава собственников канала ZIK формально выбыл скрывающийся за границей Петр Дыминский, а его конечными бенефициарами остались члены его семьи.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 гг. был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука.

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132462
 
 
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Порошенко забезпечив путіну значну перевагу в інформаційному просторі України. Зеленський цю перевагу робить нищівною. Українських каналів практично немає. Тільки ватні пропагандистські.
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Оце "нашим" поперло! І в Україну всім можна, і телеканалів пригребти можна, і "Плевать-в-банк" можна... "Вот что делает крест ЗЕбилы животворящие"...
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Ну, тепер совкові прихвостні путіна на ZIK - Влащенко та Бужанській знахабніють остаточно!
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"Соратник Медведчука купил телеканал ZIK Дыминского" - а где сейчас сам убийца Дыминский, как ему спится?
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Медведчук ныне звездит на всех пророссийских телеканалах .
Это уже прямая оккупация украинского телепространства
обнаглевшим "русским миром ".
Надо бить тревогу .
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияСоратник Медведчука купил телеканал ZIK Дыминского
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