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 Евросоюз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней

Европейский союз исключил Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после того, как страна выполнила необходимые требования.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Доминика выполнила свои обязательства и решила обеспокоенность ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи. Этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, которые не сотрудничают с ЕС", - говорится в сообщении.

В "черном списке" ЕС теперь остаются 11 юрисдикций: Американские Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова и Вануату.

ЕС создал "черный список" в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132459
 
 
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