 Самого дорогого футболиста в мире оценили в 250 миллионов евро

Список возглавил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, его стоимость оценивается в 252,2 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В 2018 году Мбаппе в составе сборной Франции завоевал золото чемпионата мира, став лучшим молодым игроком турнира. В минувшем сезоне нападающий ПСЖ третий раз подряд выиграл чемпионат Франции.

Вторым в списке самым дорогих футболистов мира стал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Его стоимость CIES Football Observatory оценил в 219,6 млн евро.

В минувшем сезоне Салах победил в Лиге чемпионов и стал одним из трех победителей бомбардирской гонки в чемпионате Англии.

Третье место в рейтинге занял полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. По оценке исследовательского центра, его стоимость составляет 207,9 млн евро. В сезоне 2018/19 футболист стал чемпионом Англии, а также победил в Кубке страны и Кубке лиги.

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В десятку самых дорогих футболистов мира также вошли аргентинец Лионель Месси ("Барселона", 167,4 млн евро), англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия", 159,4 млн евро), сенегалец Садьо Мане ("Ливерпуль", 157,8 млн евро), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм", 155,2 млн евро), бразилец Роберто Фирмино ("Ливерпуль", 144,2 млн евро), француз Антуан Гризманн ("Атлетико", 143,8 млн евро) и немецкий футболист Лерой Сане ("Манчестер Сити", 137,1 млн евро).

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду замкнул двадцатку рейтинга (118 млн евро). Минувшим летом он перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" за 100 млн евро. По итогам сезона нападающего признали самым ценным игроком чемпионата Италии.

При составлении рейтинга CIES Football Observatory использует эксклюзивный алгоритм. Эксперты исследовательского центра учитывают возраст футболистов, их позицию на поле, количество матчей и голов на клубном и национальном уровнях, достижения команд, за которые выступает игрок, и уровень турниров, в которых он участвует.

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