 "Укртрансгаз" заявил о критической нехватке газа для технических нужд

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

"В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для ПТН. Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа", – заявляют в компании.

С соответствующим письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации оператор ГТС обратился к Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. "Укртрансгаз" также ведет переговоры с НКРЭКУ для исправления ситуации и начал переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. Кроме того, о сложившейся ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В компании указывают, что критическое состояния оператора ГТС вызвано рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 годов руководство "Укртрансгаза" постоянно информировало регулятора.

"В первую очередь, финансовую ситуацию "Укртрансгаза" с каждым месяцем ухудшают экономически необоснованные временные тарифы для Оператора ГТС, которые были приняты НКРЭКУ в конце 2018 года. Они, в частности, позволяют своевременно рассчитываться за закупку газа для ПТН в объеме не более 60% от необходимого годового уровня", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, как отмечают в компании, до сих пор не урегулирована проблема несанкционированного отбора газа из газотранспортной системы, из-за чего участники рынка в период с 2016 года по февраль 2019 года накопили больше 35 млрд грн долга перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки, из которых 91% составляет задолженность облгазов.

"После перехода газового рынка Украины на суточную балансировку с 1 марта 2019 года ситуация существенно не изменилась: операторы ГРС продолжают незаконно отбирать газ из ГТС, в том числе для собственных производственно-технологических затрат и не рассчитываются. За период марта-апреля 2019 года задолженность операторов ГРС выросла еще на 2,5 млрд грн", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее "Укртрансгаз" заявлял, что увеличение негативных балансов на рынке газа ставит под угрозу остановки расчетов Оператора ГТС перед заказчиками услуг транспортировки.

По данным компании, по факту функционирования информационной платформы суточной балансировки газа в марте и апреле объем отрицательного небаланса составил более 2,5 млрд грн. Из этой суммы долга Оператору ГТС было погашено до 0,05 млрд грн за два месяца.

В то же время общий объем положительных небалансов за этот период, подлежащих выплате участникам рынка, сейчас составляет 0,53 млрд грн. "Укртрансгаз" выплатил контрагентам 0,27 млрд грн.

"В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация - Оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам двух месяцев, составляет 176,8 млн грн", – заявляли в компании.

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