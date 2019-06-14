 Аэропорт Запорожья объявил тендер на ремонт взлетной полосы за 400 миллионов

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 15 июля, а сам аукцион назначен на 20 августа.

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Как сообщалось, ранее озвучивались планы строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Запорожье", по предварительным оценкам, ее стоимость может составить 1,3 млрд грн.

В настоящее время в аэропорту "Запорожье" есть грунтовая полоса и основная искусственная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, длина которой составляет 2500 метров.

В 2017 и 2018 годах предприятие закрывало основную полосу на несколько недель для проведения ремонта, во время которого рейсы совершались только с грунта самолетами авиакомпании "Мотор Сич". Рейсы других авиаперевозчиков были отменены или перенесены в соседний Днепр.

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