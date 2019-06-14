 Украина расширит рамочное соглашение с ФAO

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины состоялась встреча заместителя министра Елены Ковалевой с региональным координатором стратегических программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Раймундом Йеле.

Во время встречи были обсуждены состояние и дальнейшие направления сотрудничества с ФАО, в частности, разработки Рамочной программы сотрудничества с организацией на 2020-2022 годы.

"Для Украины важно продолжить сотрудничать с ФАО по определенным в Рамочной программе ФАО направлениям, а также расширить их актуальными вопросами при разработке нового стратегического документа на 2020-2022 годы. В частности, речь идет о вопросах изменений климата, развития животноводства и сельской местности", - отметила Ковалева.

В свою очередь представители ФАО выразили готовность к сотрудничеству в сфере выполнения Рамочной программы сотрудничества и подчеркнули необходимость скоординированного подхода к определению приоритетных направлений сотрудничества на следующий трехлетний период.

Новая Рамочная программа сотрудничества на следующий трехлетний период (2020-2022 годы) будет подписано в конце года. Наработка документа будет гармонизирована с программой в рамках партнерства ООН и Украины. При разработке программы будет сохраняться принцип наибольшей актуальности и узкой специализации вопросов.

На сегодня при поддержке ФАО в Украине реализуется 14 проектов технической помощи, 4 из них - совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Большая часть проектов связана с оказанием технической помощи Минагрополитики в направлении развития сельского хозяйства и сельских территорий; совершенствовании системы качества и безопасности пищевой и сельскохозяйственной продукции и оптовых рынков, экспорта продукции садоводства, консолидации земель, усиления возможностей национальной фитосанитарной системы, а также гуманитарные проекты ФАО в Восточных регионах Украины.

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