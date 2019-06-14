 Фонд гарантирования может оспорить продажу кредитов "Дельта Банка" фирме Веревского с дисконтом 96%

Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"Сказать, что мы обеспокоены ситуацией вокруг продажи кредитов "Дельта Банка" с Ильичевским портом и Ильичевским масложировым комбинатом в залоге и разделяем беспокойство медиа, – это ничего не сказать. Мы возмущены! Для нас принципиально выяснить все детали беспрецедентного снижения цены участниками торгов", – заявила Рекрут.

Замглавы Фонда напомнила, что этот актив находится в залоге у Национального банка Украины (НБУ) и "Укрэксимбанка", которые должны получить средства от сделки.

"Поэтому на уровне исполнительной дирекции Фонда принято решение обратиться к этим залоговым кредиторам для выработки общей позиции. Вплоть до отмены результатов торгов", – подчеркнула Рекрут.

При этом представитель Фонда допустил сговор участников аукциона с целью его приобретения по заниженной цене.

"Что касается моей личной оценки этих событий, то я вижу в них все признаки сговора участников рынка. Заговор, который по уже сложившейся традиции был "освящен" судом", – подчеркнула Рекрут.

Она напомнила, что ранее на торгах за этот пул была конкурентная борьба, которая позволила увеличить стоимость лота с 215,3 млн грн до 906,2 млн грн.

"Все, что зависело от Фонда, чтобы аукцион был прозрачным и конкурентным, мы сделали. Все помнят безуспешные попытки продать эти активы сначала на английских аукционах – в 8 туров, затем на голландских – в 7 туров. И только в пяти последних турах появились покупатели. Причем, одни и те же. Приемлемое предложение в более чем 906 млн грн, поданное на одном из этих этапов, было отменено решением суда. И тот же покупатель, компания "Скай", который сначала заявил эту цену, потом предложил минимально возможную!", – заявила Рекрут.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе Фонда гарантирования (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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