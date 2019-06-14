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 Евросоюз продолжит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине

Европейский союз планирует продолжить пилотную программу по разработке и реализации стратегических документов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса (МСП) в Украине, до 2021 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции старший советник по вопросам политики развития МСП EU4Business-FORBIZ Рикардо Пинто, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Мы должны были завершить программу раньше, но у нас есть намерение продолжить ее до 2021 года", - сказал Пинто.

Он также добавил, что Украина является большой страной и при условиях внедрения различных инициатив необходимо учитывать особенности каждого региона. Поэтому для пилотной программы формирования и реализации эффективной политики развития МСП были выбраны Черниговская область, города Чернигов и Нежин.

"Мы надеемся, что результаты реализации данного пилотного проекта будут проанализированы, и опыт Черниговской области, Чернигова и Нежина будет учтен при внедрении подобных проектов по всей Украине", - добавил Пинто.

По его словам, главной задачей программы поддержки развития МСП является проведение регуляторной реформы, внедрение стратегий развития, ориентированных на бизнес, улучшение коммуникаций в бизнес-обществе.

EU4Business - это инициатива ЕС, которая обеспечивает поддержку частного сектора в странах Восточного партнерства, включая Украину. Целью является улучшение бизнес-климата, облегчение доступа МСП к консультационным услугам и финансированию, стимулирование экономического роста и создание рабочих мест. В рамках инициативы EU4Business деятельность проекта FORBIZ направлена на укрепление потенциала национальных и местных органов власти и других заинтересованных сторон вводить эффективную политику экономического развития, уделяя особое внимание МСП.

Пилотная программа по разработке и реализации стратегических документов, направленных на развитие МСП в Украине, реализуется с декабря 2017 года Черниговской областях и в городах Чернигов и Нежин при технической поддержке проекта международной технической поддержки FORBIZ в рамках инициативы "Поддержка ЕС Украины в обновлении ее экономики" (EU4Busines), которая реализуется в Украине консорциумом во главе с GFA Consulting Group и финансируется Европейским союзом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132435
 
 
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Программа есть, а с бизнесом особенно средним проблемы.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияЕвросоюз продолжит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине
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