 Миссия NASA на Луну обойдется в $20-30 миллиардов

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на CNN Business, передает БизнесЦензор.

NASA в последние несколько месяцев активно говорит о так называемой программе "Артемида" - планах первой с 1972 года высадки на Луну. Предполагается, что два астронавта - мужчина и женщина - совершат высадку уже в 2024 году. Особенность программы "Артемида" состоит в том, что это попытка создать на Луне "устойчивое" присутствие - NASA уже вела переговоры с несколькими компаниями о возможности доставки на Луну грузов, в том числе оборудования для изучения ее поверхности, замера уровня радиации. Речь также идет о возможности создания на Луне базы, которая позволила бы астронавтам регулярно совершать полеты туда. Помимо прочего, изучение возможности жить и работать на Луне является подготовкой к более масштабной программе NASA - высадке человека на Марс.

Сумма, о которой рассказал Брайденстайн,- первая обнародованная оценка стоимости такой миссии, это лишь предварительные данные, которые еще могут быть скорректированы. По словам Брайденстайна, NASA ведет переговоры о выделении средств на программу с администрацией президента, управлением по бюджету и Национальным советом по космосу. Изначально NASA планировала высадку на Луну на 2028 год, в марте администрация Дональда Трампа потребовала ускорить программу и запланировать высадку на 2024 год. Получение нужных сумм на ускоренную программу может встретить препятствия в Конгрессе США: многие конгрессмены, особенно демократы, довольно скептически смотрят на эти планы NASA.

В конце мая ушел в отставку Марк Сиранджело, назначенный в апреле специальным помощником директора NASA, ответственным за подготовку высадки на Луну в 2024 году. Отставка Сиранджело связана с тем, что Конгресс США не поддержал предложение NASA о реструктуризации и создании специального управления, которое занималось бы подготовкой миссий на Луну, а впоследствии и исследованиями Марса и которое возглавлял бы Сиранджело. Это в свою очередь отражает растущий скептицизм по поводу реалистичности планов высадки на Луну в 2024 году: критики в числе прочего указывают на то, что на подобные программы было потрачено много средств в последние 15 лет, но никаких видимых результатов это не принесло.

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