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 Крюковский вагонзавод увеличил производство грузовых вагонов на 63%

Крюковский вагоностроительный завод в январе-мае 2019 года, по сравнению с январем-маем 2018 года, увеличил производство грузовых вагонов на 63,4% или на 891 штук, до 2297 штук.

Об этом Кременчугской газете сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор.

В январе-мае 2019 года предприятие произвело пять пассажирских вагонов, тогда как в январе-мае прошлого года – ни одного.

С начала 2019 года завод провел сборку 15 локомотивов General Electric, тогда, как в январе-мае 2018 года эта работа не производилась.

Крюковский вагоностроительный завод в 2018 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1 тыс 673 вагона, по сравнению с 2017 годом – до 3 тыс 686 единиц.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в 2019 году планирует произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года – около 3,7 тыс единиц, а пассажирских вагонов в 4,5 раз – до 36 штук.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132424
 
 
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