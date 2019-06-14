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 Зеленский предложит изменить формулу "Роттердам+" и отсрочить запуск рынка электроэнергии, – Герус

Президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-",

Об этом на брифинге заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", – сказал Герус.

По словам представителя президенат, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы.

Кроме того, предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже.

Герус пояснил, что в таком случае цена угля, которая учитывается в тарифе, будет ниже. Дисконт составит от 1% до 10% в зависимости от качества угля.

Законопроектом также предусматривается отсрочка введения рынка электроэнергии на один год.

В то же время Герус отметил, что данный документ не согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином в целом.

Среди прочего, представитель главы государства также сказал, что рассчитывает на то, чтобы правоохранительные органы как можно скорее расследовали и передали в суд дело по так называемому "Роттердам+" в случае наличия коррупционных нарушений.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10376 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", который предусматривает перенос новой модели на один год – на 1 июля 2020 года.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Напомним, НАБУ подозревает главу и членов Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в сговоре с энергогенерирующими компаниями при утверждении формулы по определению оптовой цены электроэнергии, которая известна как "Роттердам+".

Расследованием НАБУ установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок.

По мнению следователей, это привело к экономически необоснованному увеличению цены покупки электроэнергии ГП "Энергорынок" у энергогенерирующих компаний.

Напомним, постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2016 года в цену производимой украинскими теплоэлектростанциями электроэнергии была заложена стоимость угля по так называемой формуле "Роттердам плюс", которая рассчитывается исходя из цен на уголь в порту Роттердама и стоимости его доставки в Украину.

70% тепловой генерации сконцентрировано в компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132422
 
 
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