 Цены на продукты питания за год выросли на 8%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Согласно данным Госстата, за пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подорожали овощи, которые выросли в цене на 42,9%, и хлеб, который подорожал на 20,2%. В целом цена на хлеб и хлебопродукты выросла на 14,4%, а макаронные изделия подорожали на 13,6%.

За указанный период также выросла цена почти на все продукты животноводства: мясо и мясопродукты стали дороже на 7,3%, молоко - на 10%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 9,3%, масло - на 10%, другие съедобные животные жиры - на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Подсолнечное масло стало дороже на 1,4%, а рыба и продукты из рыбы - на 9,1%.

Одновременно с тем яйца стали дешевле на 19,8%, фрукты - на 19,7% и сахар - на 5,6%.

Также выросли в цене безалкогольные напитки - на 9,3% и алкогольные напитки - на 10%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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