 Уровень расчетов за газ на Закарпатье превысил средний показатель на 21%

По словам директора ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктории Томинец, на Закарпатье уровень расчетов за указанный период превышает средний по Украине на 21%, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего за 5 месяцев текущего года закарпатцы заплатили за газ 1,4 млрд грн, из которых почти 1,2 млрд грн (88%) получил НАК "Нафтогаз Украины".

"Такому результату способствовало несколько факторов. В частности, жесткий контроль за платежной дисциплиной. Количество отключений должников возросло на 42% по сравнению с прошлым годом, а 484 дела переданы в суд для взыскания задолженности в судебном порядке. Возможность начисления пени за просрочку оплаты также стимулировала людей вовремя рассчитываться за потребленный газ. Кроме того, с определенной категорией граждан общество заключило договор реструктуризации долга. А еще на Закарпатье 99% квартир, в которых используется природный газ, оснащены счетчиками", – рассказала Томинец.

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В компании отмечают, что повышению уровня оплат также способствуют и клиентские сервисы. Самыми популярными из них являются "Личный кабинет", мобильное приложение 104Mobile, чат-бот "7104ua" в мессенджере Viber.

Однако, по оценке специалистов компании, уровень расчетов мог быть еще лучшим, если бы НКРЭКУ привело к единым стандартам систему учета газа и устранило коллизии в законодательстве, которые приводят к различному толкованию субъектами взаимоотношений вопроса приведения к стандартным условиям объема потребленного газа.

"Такие противоречия приводят к тому, что почти 64 тысяч потребителей (23,2%) платят за газ, приведенный к стандартным условиям, поскольку у них установлены счетчики с термокомпенсаторами. А другим Оператор ГРС осуществляет такое приведение с помощью коэффициентов, утвержденных приказом Минэнергоугля. Однако, потребители из-за неоднозначной позиции НКРЭКУ, этот объем не оплачивают", – пояснила начальник отдела расчетов ООО "Закарпатгаз Сбыт" Елена Токльонок.

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