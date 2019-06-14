 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бывшего замминистра обороны

Как сообщает пресс-служба Фонда, 11 июня поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО "Банк "Меркурий", – сказано в сообщении.

Напомним, НБУ признал неплатежеспособным банк "Меркурий" в марте 2014 года, а в июне принял решение о его ликвидации.

Небольшим харьковским банком с 19 отделениями владел бывший первый замминистра обороны во времена Януковича Александр Олейник.

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