 Импорт нефтепродуктов через морские порты подскочил в мае на 75%

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Порт "Николаев" принял по импорту 43,6 тыс. тонн нефтепродуктов (16% к маю 2018 года), "Южный" - 32,8 тыс. тонн (+35%), "Одесса" - 30 тыс. тонн (+254%), "Херсон" - 22,4 тыс. тонн (+127%), "Черноморск" - 10 тыс. тонн (в мае 2018 года импорт не осуществлялся).

За пять месяцев 2019 года импорт нефтепродуктов через порты, находящиеся в подчинении АМПУ, составил 247 тыс. тонн, что соответствует объему аналогичного периода 2018 года.

Морской импорт топлива будет центральной темой международной конференции Black Sea Petroleum Trading 2019, которая пройдет 18 июня в Одессе. Регистрация доступна на сайте "А-95".

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