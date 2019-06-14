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Все про:импорт (868) порт (600) нефтепродукты (136) АМПУ (260)

 Импорт нефтепродуктов через морские порты подскочил в мае на 75%

Импорт нефтепродуктов (топливо, масла и другие продукты нефтепереработки) через морские порты в мае составил 140,2 тыс. тонн, что на 74% превышает объем поставок за май 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Порт "Николаев" принял по импорту 43,6 тыс. тонн нефтепродуктов (16% к маю 2018 года), "Южный" - 32,8 тыс. тонн (+35%), "Одесса" - 30 тыс. тонн (+254%), "Херсон" - 22,4 тыс. тонн (+127%), "Черноморск" - 10 тыс. тонн (в мае 2018 года импорт не осуществлялся).

За пять месяцев 2019 года импорт нефтепродуктов через порты, находящиеся в подчинении АМПУ, составил 247 тыс. тонн, что соответствует объему аналогичного периода 2018 года.

Морской импорт топлива будет центральной темой международной конференции Black Sea Petroleum Trading 2019, которая пройдет 18 июня в Одессе. Регистрация доступна на сайте "А-95".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132414
 
 
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