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 "Укравтодор" объявил тендер на строительство объездной дороги вокруг Ривного за 830 миллионов

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") объявило тендер на строительство объездной дороги вокруг Ривного на ожидаемую стоимость 822 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

"В этом году на строительство первой очереди Северного объезда города Ривне запланировано 198 млн грн из Государственного дорожного фонда. Остальные средства планируется выделить в 2020 году. В этом году запланировано построить эстакаду над железной дорогой Ривне-Сарны, а также выполнить все работы по формированию основы дорожного полотна первой очереди объезда. Надеюсь, что мэрия Ривного и лично городской председатель так же предусмотрят средства для финансирования этой объездной, чтобы ускорить ее строительство, поскольку она является крайне важной для жителей этого областного центра", – сказал советник председателя "Укравтодора" Александр Кава.

Согласно разработанной в прошлом году проектной документации, новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев-Ривне в направлении трассы Н-22 в объезд Ривного, а также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22 .

Протяженность Северной объездной дороги Ривного составит 14,2 км. В рамках реализации проекта запланировано новое строительство участка протяженностью 6 км, реконструкция - 4 км и текущий средний ремонт существующей дороги - 4,2 км. Дорога будет иметь вторую техническую категорию с двумя полосами движения.

Ожидается, что вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города Ривне за счет строительства Северной объездной дороги позволит разгрузить улицы города  от транзитного транспорта, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развития города как важного транспортного узла.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132412
 
 
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