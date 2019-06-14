 Средняя цена импортного газа в мае упала еще на 5%, – Минэкономразвития

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц в долларовом эквиваленте на 4,8% ниже апрельского показателя, когда она составила $233,53 (5 963,54 грн) за тысячу кубометров.

Как сообщалось, по данным Минэкономразвития, в апреле предприятия импортировали газ по средней цене $233,53 (5 963,54 грн) за тысячу кубометров, что на 11% ниже марта в долларовом эквиваленте.

Средняя цена импортного газа упала в марте на 10%, – до $263,13 за тыс. кубометров.

В феврале украинские предприятия импортировали газ по средней цене $290,91 (7 865,04 грн) за тысячу кубометров.

По данным Минэкономразвития, украинские предприятия в январе 2019 года импортировали газ по средней цене $317,95 (8 892,13 грн) за тыс. куб. м,что на 3,4% ниже декабря 2018 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $329,04 (9 062,32 грн), что в свою очередь на 3% ниже ноября ($339,21 или 9 471,93 грн).

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

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