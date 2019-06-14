[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.25 29.57
 Энергетика
  147  0
Все про:Газ (3538) импорт (868) Минэкономразвития (834) ГФС (1309)

 Средняя цена импортного газа в мае упала еще на 5%, – Минэкономразвития

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в мае составила 5 681,54 грн ($215 по текущему курсу НБУ) за тыс. кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц в долларовом эквиваленте на 4,8% ниже апрельского показателя, когда она составила $233,53 (5 963,54 грн) за тысячу кубометров.

Как сообщалось, по данным Минэкономразвития, в апреле предприятия импортировали газ по средней цене $233,53 (5 963,54 грн) за тысячу кубометров, что на 11% ниже марта в долларовом эквиваленте.

Средняя цена импортного газа упала в марте на 10%, – до $263,13 за тыс. кубометров.

В феврале украинские предприятия импортировали газ по средней цене $290,91 (7 865,04 грн) за тысячу кубометров.

По данным Минэкономразвития, украинские предприятия в январе 2019 года импортировали газ по средней цене $317,95 (8 892,13 грн) за тыс. куб. м,что на 3,4% ниже декабря 2018 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $329,04 (9 062,32 грн), что в свою очередь на 3% ниже ноября ($339,21 или 9 471,93 грн).

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономразвития средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132409
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаСредняя цена импортного газа в мае упала еще на 5%, – Минэкономразвития
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский КС Нацполиция НКРЭКУ Новости компаний Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх