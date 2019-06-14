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 SkyUp запустит регулярные авиарейсы из Киева во Львов

Авиакомпания SkyUp с 28 октября запустит прямые регулярные рейсы из Киева во Львов.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева по понедельникам в 10:00, по пятницам в 19:05. Вылеты из Львова по понедельникам в 08:00, по пятницам в 21:05. Время в пути составит 1 час. На линии заявлен среднемагистральный самолет Boeing 737-800.

Авиабилеты на новый внутренний рейс SkyUp продаются по цене от 500 грн в одну сторону с учетом перевозки 7 кг ручной клади. Билет с включенным багажом до 23 кг стоит около 800 грн в одну сторону.

Новый внутренний рейс SkyUp откроет взамен сезонных внутренних рейсов Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться до конца октября.

В настоящее время прямые регулярные рейсы между Киевом и Львовом выполняют две авиакомпании - МАУ летает из аэропорта "Борисполь", "Мотор Сич" - из аэропорта "Киев". SkyUp в Киеве обслуживается в аэропорту "Борисполь". Международные рейсы вылетают из терминала F, внутренние - из терминала D.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132408
 
 
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