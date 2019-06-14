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 Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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Все про:жалоба (31) НБУ (3771) Нацкомфинуслуг (45)

 Нацбанк продолжит перенаправлять жалобы профильным регуляторам

Национальный банк Украины в случае поступления жалобы от потребителей небанковских финансовых услуг будет, как и сейчас, в течение трех дней передавать их соответствующему регулятору и сообщать об этом заявителю.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Интерфакс-Украина о работе создаваемого специального подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ отмечает, что в случае получения компанией по страхованию жизни лицензии Нацбанка на осуществление валютных операций надзор за ее деятельностью в работе с валютными операциями будет осуществлять НБУ, а регулирование деятельности компании страхования жизни будет осуществлять Нацкомфинуслуг.

"Национальный банк осуществляет регулирование финансового сектора в рамках своего мандата и не намерен превышать полномочия. В то же время Национальный банк сотрудничает с другими двумя регуляторами финансового сектора, в том числе в направлении защите прав потребителей финансовых услуг", - отмечается в ответе НБУ.

Как сообщалось, ранее глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что НБУ считает своей первоочередной задачей усиление защиты потребителей финансовых услуг и в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг создал специальное подразделение для этих целей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132405
 
 
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