 Нацбанк продолжит перенаправлять жалобы профильным регуляторам

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Интерфакс-Украина о работе создаваемого специального подразделения по защите прав потребителей финансовых услуг, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ отмечает, что в случае получения компанией по страхованию жизни лицензии Нацбанка на осуществление валютных операций надзор за ее деятельностью в работе с валютными операциями будет осуществлять НБУ, а регулирование деятельности компании страхования жизни будет осуществлять Нацкомфинуслуг.

"Национальный банк осуществляет регулирование финансового сектора в рамках своего мандата и не намерен превышать полномочия. В то же время Национальный банк сотрудничает с другими двумя регуляторами финансового сектора, в том числе в направлении защите прав потребителей финансовых услуг", - отмечается в ответе НБУ.

Как сообщалось, ранее глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что НБУ считает своей первоочередной задачей усиление защиты потребителей финансовых услуг и в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг создал специальное подразделение для этих целей.

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