 Минрегион может разрешить встраивать начальные школы в высотные дома

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, это должно стать одним из шагов для решения ситуации с переполненностью школ в крупных городах и обеспечения жителей домов необходимой социальной инфраструктурой в условиях плотной застройки.

"В новых строительных нормах мы уже разрешили делать встроенные в жилые дома детские сады и сейчас находимся на пороге решения, чтобы также позволить возможность делать встроенные школы до четвертого класса включительно. Ведь города продолжают уплотняться, поэтому потребность в школах и садиках будет только увеличиваться", – сообщил Парцхаладзе.

Соответствующее изменение предлагается внести в действующие ГСН "Учебные заведения".

Парцхаладзе отметил, что сегодня существует большая проблема переполненности школ в городах Украины.

"50% городских школ переполнены или вообще отсутствуют там, где обязательно должны быть построены. Мы делали аналитику – города, в которых строительство жилья опережает строительство школ: Чернигов (-50,5%), Луцк (-50%), Ривне (-50,7%), Тернополь (-49,1%), Киев (-29%)", – сказал заместитель министра.

Кроме того, по информации Института образовательной аналитики, в большинстве школ в этих городах дети учатся в две и более смен. Некоторые учебные заведения переполнены на 100%. При этом количество учащихся в классах превышает 27 человек.

Парцхаладзе пояснил, что сегодня, согласно строительным нормам, минимальный размер земельного участка в городах, на котором можно разместить здание школы – 1,4 га. Но в центральных районах больших городов в условиях плотной застройки выделить такую площадь под строительство отдельного здания школы практически невозможно. Другая проблема – отсутствие актуальной градостроительной документации и контроля соответствия ДПТ генпланам.

"Поэтому главные архитекторы выдают градостроительные условия и ограничения с нарушениями, прикрываясь тем, что там якобы когда-то построят школу. Жилой комплекс строится, а школы нет", – добавил Парцхаладзе.

Для решения этой проблемы Минрегион уже разработал план действий. В частности, предлагается исключить в законодательстве возможность разработки ДПТ, которые не соответствуют генпланам. Также есть предложение разрешить размещать небольшие встроенные начальные школы там, где нет возможности построить отдельное заведение. Это предложение поддерживают Министерство образования и науки Украины, ГСЧС и другие профильные ведомства. Во-первых, это обеспечит жителей домов необходимой социальной инфраструктурой, во-вторых, будет удобно для родителей и детей, ведь такая школа будет находиться совсем рядом, в-третьих, позволит существенно уменьшить диспропорции между жилищным строительством и социнфраструктурой. При проектировании таких встроенных и встроенно-пристроенных начальных школ в первую очередь должны быть обязательно соблюдены пожарные, санитарные и другие условия, инсоляция и шумоизоляция помещений.

Напомним, что в новых ГСН "Учреждения дошкольного образования", которые вступили в действие с 1 октября, уже введена возможность проектировать небольшие дошкольные учреждения, встроенные или встроенно-пристроенные в жилые дома.

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