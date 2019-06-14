 Минобразования предложило выделить 25 миллиардов на повышение зарплат педагогов

Об этом сообщила глава МОН Лилия Гриневич, передает БизнесЦензор со ссылкой на прес-службу министерства.

"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в целом повысим зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы", – сказала Гриневич.

"Например, у нас очень низкая зарплата дошкольников, хотя их работа не проще, чем учительская. Или разница между молодым и опытным учителем. Когда молодой специалист приходит в школу, он имеет минимальную зарплату. Оставшись на несколько лет, учитель уходит. Поэтому мы и задумали сделать это изменение", – пояснила министр.

Гриневич отметила, что для реализации реформы оплаты труда в образовании потребуется дополнительное финансирования из госбюджета в размере 25 млрд грн только на 2020 год. В последующем министерство предлагает продолжить ежегодно увеличивать расходы до 2023 года.

"Эта трансформация пойдет вместе с ежегодным планом повышения зарплаты для всех педагогов. Наша цель – выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогах, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", – пояснила министр.

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