[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.25 29.57
 Аграрный рынок
  175  0
Все про:зерно (330) Минагрополитики (547) экспорт (1427) зерновые (311)

 Экспорт зерновых превысил 48 миллионов тонн

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 14 июня экспортировала 48,34 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 10,09 млн тонн или на 26% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, передает БизнесЦензор.

В том числе, экспорт кукурузы на 14 июня составил 28,6 млн тонн (+11,46 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пшеницы – 15,4 млн тонн (-1,22 млн тонн), ячменя –3,53 млн тонн (-0,69 млн тонн).

Экспорт муки на указанную дату составил 282,8 тыс. тонн.

Читайте также: Экспорт зерна принес Украине в прошлом году рекордные $7,2 миллиарда

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ изначально прогнозировался в объеме 47,2 млн тонн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132394
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынокЭкспорт зерновых превысил 48 миллионов тонн
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский КС Нацполиция НКРЭКУ Новости компаний Операция Объединенных сил Россия США
 
 
 
 
 
 вверх