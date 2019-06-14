 "Львовгаз" обработал 1,4 миллиона обращений потребителей с начала года

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Чаще всего клиенты сверяют личный счет и консультируются по счетам за потребленный газ", – сообщает компания.

"Львовгаз" отмечает, что с начала года частыми обращениями были вопросы сверки лицевого счета и консультации по поводу квитанций – 77,5 тыс. Потребители могут получить дистанционный ответ на любой вопрос позвонив по телефону контакт-центра или написав на электронную почту.

Еще один доступный способ получить консультацию – непосредственно в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Таким образом специалисты контакт-центра проконсультировали 21,7 тыс. потребителей голубого топлива Львовской области. Кроме того, в "Личном кабинете" есть опция обратного звонка Callback, ею воспользовались 12,6 тыс клиентов.

"В современном мире дистанционное решение вопросов – это в первую очередь экономия времени. Наша компания не исключение и перечень отдаленных сервисов только растет. Кроме уже известного контакт-центра, "Личного кабинета" на сайте 104.ua и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году разработан еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone. К слову, в период передачи показаний счетчиков газа наши клиенты пока активно пользуется смс-сообщениями. Ежемесячно эти показатели растут на 3-5%", – рассказывает и.о. начальника управления клиентского сервиса "Львовгаза" Оксана Ростыкус.

Компания отмечает, что получить консультацию в контакт-центре "Львовгаза" можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефонам 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 32 104. Операторы контакт-центра работают без перерывов.

"Для того чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика зарегистрируйте Личный кабинет на сайте 104.ua", – сообщает "Львовгаз".

Подробную инструкцию как зарегистрироваться в "Личном кабинете", читайте на сайте 104.ua в разделе "Как зарегистрироваться".