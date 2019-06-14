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 Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Нафтогаз (1723) Тарифы на газ (390)

 "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне на 7,3%

НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 7,3% цену газа в июне для населения и других потребителей по ПСО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне, – в соответствии с постановлением Кабинета министров №485 от 5 июня  она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика)", – сообщает "Нафтогаз".

Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

"Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн", – сообщает "Нафтогаз".

В НАК напомнили, что конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Нафтогаз" напоминает, что постановление правительства №485 предусматривает, что НАК для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за предыдущий месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на "Украинской энергетической бирже" и цену согласно постановлению правительства №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую.

По подсчетам НК, самой низкой оказалась цена на "Украинской энергетической бирже" – она и определила цену на июнь.

Как сообщалось, на заседании 5 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

В свою очередь "Нафтогаз" заявлял, что снизил оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. По расчетам НАК, в зависимости от региональных тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132388
 
 
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ЦІНА / грн за 1 м3 /
8.81301104.ua таку ціну виставив Миколаївгаз за червень.
Нижче не буде, тим більше 8,2
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Да блин подождите пока инфа обновится, решение только принято а до этого хотели поднять тариф на июнь.
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грррррррройсман же говорил что снижение цены на газ невозможно Что мвф кредиты бла бла бла Если бы пеця выборы не просрал сейчас бы платили по 12 за куб Так что давайте снижайте цены Нахрен ахметку и прочих Газ по 8.50 ЭТО КАТАСТРОФА Для простых граждан
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Чергова брехня від кабміну. Сумигаз прислав повідомлення:
"Для вас кінцева ціна газу (з ПДВ) становить: на травень - 8.20505 грн/куб.м, на червень - 8.58512 грн/куб.м".
По-перще, перед виборами знизили з 8.55 до 8.21, а тепер підняли до 8.58 - навіть більше, ніж до травня, так це треба сприймати. По-друге, сумніваюся, що буде "до 8.20". І по-третє, донараховують зайві куби під приводом "приведення до стандартних умов". За травень був коефіцієнт 1,02 - очевидно, через те, що температура була нижча 20 градусів С пару днів? НКРЕ їм тепер не указ, значить, буду діяти інакше....
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне на 7,3%
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