 "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в июне на 7,3%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июне, – в соответствии с постановлением Кабинета министров №485 от 5 июня она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика)", – сообщает "Нафтогаз".

Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем.

"Конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн", – сообщает "Нафтогаз".

В НАК напомнили, что конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Нафтогаз" напоминает, что постановление правительства №485 предусматривает, что НАК для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за предыдущий месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на "Украинской энергетической бирже" и цену согласно постановлению правительства №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую.

По подсчетам НК, самой низкой оказалась цена на "Украинской энергетической бирже" – она и определила цену на июнь.

Как сообщалось, на заседании 5 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

В свою очередь "Нафтогаз" заявлял, что снизил оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса. По расчетам НАК, в зависимости от региональных тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.