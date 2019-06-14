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 Кабмин может дополнительно выделить на "теплые кредиты" 380 миллионов

Правительственный комитет по вопросам европейской, евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития принял решение вынести на рассмотрение правительства вопрос о выделении дополнительно380,7 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов" для ОСМД в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению по итогам заседания комитета, передает БизнесЦензор.

Как отмечают в Госагентстве, проекты соответствующих решений разработаны, учитывая высокий спрос на государственную поддержку со стороны ОСМД и завершение приема заявок некоторыми банками.

По прогнозу ведомства, увеличение финансирования программы для ОСМД в 2019 году позволит воспользоваться "теплыми кредитам" еще около 3 тысячам ОСМД, а это в среднем более 230 тыс. семей. Общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД благодаря дополнительной государственной поддержке, достигнет более 760 млн грн.

"Внедрение комплекса мероприятий по энергоэффективности в ОСМД позволит значительно (в некоторых случаях даже в 2 и более раз) уменьшить коммунальные платежи для всех семей, проживающих в доме", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности, по состоянию на начало июня 2019 года, украинские семьи уже успели привлечь почти 840 млн грн "теплых кредитов" из предусмотреных на эти цели в госбюджете 1,1 млрд грн в 2019 году.

При этом в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132386
 
 
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