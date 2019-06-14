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 Меркель и Зеленский обсудят 18 июня минские соглашения и реформы

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 июня обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским минские договоренности и реформы в Украине, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностях, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер.

По ее словам, для Германии "минский процесс" украинского урегулирования очень важен.

"Вы знаете, как важен нам минский процесс", - указала она. Несмотря на то, что работа в рамках формата на разных уровнях ведется постоянно, даты саммита "нормандской четверки" или встречи глав МИД Деммер не назвала.

"В рамках "нормандского формата" ведется работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать", - указала представитель правительства ФРГ.

Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщалось, Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, 18 июня - Германию.

"Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - сказано в сообщении администрации президента Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3132382
 
 
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