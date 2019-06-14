 Прокуратура подозревает двух директоров в деле присвоения более $14 миллионов "Укртрансгаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области сообщает БизнесЦензор.

Прокуратурой сообщено о подозрении двум директорам обществ в присвоении средств "Укртрансгаза" и его дочерних предприятий в особо крупных размерах по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Фамилии подозреваемых прокуратура не называет.

Установлено, что в течение 2012 года директорами двух обществ заключен ряд договоров на закупку товаров и услуг за государственные средства в сумме почти 400 млн грн для нужд "Укртрансгаза" и его дочерних предприятий.

Для завладения государственными деньгами подозреваемые составили фиктивные документы о постановке товаров и услуг.

"В частности товары, которые должны поставляться иностранным обществом на территорию Украины, вообще не импортировались, внешнеэкономические договоры на их закупку не заключались", - сообщает прокуратура.

Прокуратура принимает меры для розыска подозреваемых и вручения им подозрения. Продолжаются проверка на причастность к совершению этого и других преступлений чиновниками "Укртрансгаза".